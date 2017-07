Het geld zal onder meer worden gebruikt om de winkels aantrekkelijker en beter verlicht te maken en meer ruimte te bieden. Volgens Aldi Nord gaat het om het grootste investeringsproject in de geschiedenis van het bedrijf. Overigens moeten de drie stichtingen die Aldi Nord bezitten het nog wel unaniem eens worden over de plannen voordat die in werking gezet kunnen worden.

Discountketen Aldi bestaat uit twee zelfstandige bedrijven, Aldi Nord en Aldi Süd, die respectievelijk actief zijn in de noordelijke en zuidelijke helft van Duitsland. Onder Aldi Nord vallen de winkels in de Benelux, Frankrijk, Spanje, Portugal, Denemarken en Polen. Aldi Süd is actief in Oostenrijk, Zwitserland, de VS, Ierland, Slovenië, Hongarije, Australië en het Verenigd Koninkrijk.