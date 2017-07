Bankiers slagen er ondanks de lage rentevergoedingen niet in de populariteit van spaarboekjes af te remmen. In de afgelopen zes maanden konden adviseurs bij kleinere banken het tij blijkbaar vlotter keren. Daar is door het succes van beleggingsfondsen het bedrag op de boekjes lichtjes gedaald.

AXA zegt dat de 200 miljoen euro minder op spaarrekeningen gecompenseerd wordt door ruim 300 miljoen euro extra in fondsen. Ook Belfius merkt meer appetijt voor producten met hogere rendementen. "De trend naar beleggingen in vastgoedvennootschappen met een hoog dividendrendement, gestructureerde producten en beleggingsverzekeringen zet door", luidt het. Vermogende klanten kunnen sinds kort terecht bij Belfius Immo om hun geld in nieuwbouwappartementen te steken. Bij Belfius gingen de spaartegoeden wel nog omhoog.

In België ligt de inflatie vele malen hoger dan de spaarrente. Daardoor kunnen spaarders jaar na jaar minder kopen voor hun geld. In juni was 1 euro 1,6 procent minder waard dan een jaar geleden. Om de ontwaarding van hun geld voor te blijven, zijn spaarders volgens De Tijd gedwongen een hoger rendement te zoeken. Daarvoor moeten ze risico's nemen, wat volgens de krant onzekerheid biedt over de toekomstige opbrengsten. Maar spaarders die niets ondernemen, kunnen er zeker van zijn dat ze jaar na jaar minder kunnen kopen met hetzelfde spaarsaldo.

"Men kiest er vaak voor om een reserve liquide middelen beschikbaar te hebben voor wanneer zich een bepaalde opportuniteit voordoet', zegt Isabelle Marchand van Febelfin. "Maar daarnaast is het ook zo dat andere producten met een vaste rente zoals termijnrekeningen of kasbons vandaag maar weinig renderen en dus een beperkt alternatief voor het spaarboekje vormen."