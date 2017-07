Total zou een belang van 50,1% krijgen in een deel van het South Pars aardgasveld in de Perzische Golf. De Chinese staatsonderneming CNPC krijgt een belang van 30% en het Iraanse Petropars 19,9%.

Het gaat om het grootste contract sinds de opheffing van de meeste economische sancties tegen Iran in 2016. Toen bereikte de internationale gemeenschap een akkoord met Teheran over het omstreden nucleaire programma.

Tot nu toe heeft Iran zich gehouden aan de bepalingen van dat akkoord en de sancties zijn geleidelijk opgeheven. Frankrijk hoopt van daar flink zijn voordeel mee te kunnen doen, vooral omdat de relaties tussen Iran en de Verenigde Staten nog altijd gespannen zijn. Er zijn nog Amerikaanse sancties tegen Iran, maar die gaan over andere zaken dan het kernprogramma.

Voor Total is het de terugkeer naar Iran. Voor die sancties van kracht werden in 2006 was die Franse groep al op grote schaal aanwezig in Iran. Het Southern Pars is een groot aardgasveld in de Perzische Golf dat samen wordt uitgebaat door Iran en door het Arabische emiraat Qatar.

Voor Iran gaat het om miljarden investeringen om de productiecapaciteit van het aardgasveld te verhogen en dat te moderniseren. Veel infrastructuur in het land is versleten, onder meer door jarenlange sancties.