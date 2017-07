De eerste dertig klanten van de elektrische wagen krijgen hun Tesla aan het einde van de maand. Het model voldoet aan alle wettelijke eisen en loopt twee weken voor op schema, aldus Musk op Twitter.

In augustus worden er honderd Model 3's geproduceerd, een maand later al meer dan 1.500. Er zijn al meer dan 400.000 orders voor het model binnen. De start van de productie was verwacht in juli, maar het was lang niet duidelijk hoe de uitbreidingswerken in de fabriek in het Californische Fremont vorderden.