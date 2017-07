Het beroep is dus streng gereglementeerd. Niet om het even wie kan een naambordje met vastgoedmakelaar aan zijn deur hangen. Een grote aankoop, wat een onroerend goed doorgaans toch is, kan immers niet aan een charlatan overgelaten worden.

De controle op wanpraktijken is dan ook groot. Zo zijn er vorig jaar toch nog 545 dossiers geopend tegen illegale –dus niet erkende makelaars- en zijn ook 46 erkende makelaars geschrapt na deontologische fouten.

Het BIV tekende nochtans vorig jaar maar 867 deontologische klachten van erkende makelaars op. Dat is een kwart minder dan in 2015. De daling is het gevolg van een collectieve verzekeringspolis. Die dekt heel wat deontologische fouten én een vergoeding voor de consument als het misloopt. En het is meteen een vangnet voor wie in het makelaarsberoep stapt. Wie weet kan het bakkersambacht er wat van opsteken als het meer bakkers in de straat wil.