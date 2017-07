De "London Fisheries Convention" dateert van 1964, vóór Groot-Brittannië deel uitmaakte van de Europese Unie. Dat Londen zich ook uit dit akkoord wil terugtrekken, heeft alles te maken met de aankomende brexit, waardoor Britse schepen niet langer zullen mogen vissen in de zone van 6 tot 12 mijl voor de Europese kustlijn.

Volgens de Britse minister van Leefmilieu Michael Gove moet Londen weer de volle controle over de Britse wateren en moet Groot-Brittannië weer "een onafhankelijke kuststaat" worden als het uit de EU stapt.

Nog volgens Gove is de gemeenschappelijke Europese visserijpolitiek een ecologische ramp en komt het erop aan om in de toekomst duurzame vispopulaties te kweken.

Barrie Deas van de Britse National Federation of Fishermen's Organisations reageert positief aan de Britse omroep BBC: "Dit is goed nieuws dat nodig is om het Verenigd Koninkrijk weer bevoegd te maken voor de eigen economische zone." Milieu-organisatie Greenpeace is er helemaal niet van overtuigd dat het visserijakkoord opzeggen ook goed zal zijn voor de duurzaamheid. Will McCallum van Greenpeace heeft het bij de BBC over "veel gedoe over niets" en wijst erop dat er twee jaar onderhandeld zal moeten om uit het akkoord te kunnen stappen.