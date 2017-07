In Vlaanderen kunnen anderstalige nieuwkomers met een migratie-achtergrond al snel aan de slag, ook al spreken ze nog geen of amper Nederlands. Ze leren de taal op de werkvloer, onder het motto "integratie door werk". Dat past in onze aanpak om voor elke vluchteling een traject op maat uit te werken, zegt woordvoerder Shaireen Adtab van VDAB.

Dat is nodig, want bij de nieuwste groep vluchtelingen blijkt dat de helft laaggeschoold is. "We zien dat recent vooral mensen uit Afrika instromen: mensen uit Eritrea, Mali, Soedan. Daar is de scholingsgraad, de leercultuur veel minder aanwezig dan in andere landen. Met die mensen moeten we van nul beginnen om het traject naar werk goed te kunnen realiseren. Dat vraagt intensieve inspanningen."