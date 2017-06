Bart De Smet (Ageas): "We moeten verdeling van 1,2 miljard herbekijken"

Verzekeraar Ageas, de opvolger van Fortis, is bereid om opnieuw te onderhandelen over een minnelijke schikking voor de vroegere aandeelhouders. Let wel: het bedrag van 1,2 miljard euro dat daarvoor uitgetrokken is, verandert niet, verduidelijkt Ageas-topman Bart De Smet in "De Vrije Markt".

