Ook de horeca dreigt getroffen te worden door strengere immigratieregels. Negentig procent van het personeel van een keten zoals Starbucks bestaat uit buitenlanders. Gebroken Engels is er de voertaal. Bij de broodjesketen Pret A Manger is maar een op de vijftig sollicitanten een Brit. In de sector wordt voorgesteld om speciale tijdelijke visa af te leveren aan jongeren onder de 30 uit de rest van de EU, maar dat zal niet volstaan. De oplossing om in Londen meer migranten toe te laten dan in de rest van het land wordt door de sector als praktisch onuitvoerbaar beschreven.

Ook de technologiesector vreest voor een beperking van het aantal buitenlandse werknemers. Er werken momenteel 3 miljoen mensen in start-ups die als paddestoelen uit de grond schieten. Zeven procent van hen is afkomstig uit het buitenland. De groei van de sector dreigt afgeremd te worden door een tekort aan specialisten. Nu worden de vacatures opgevuld door Europeanen van het vasteland, maar als dat niet meer kan, dan komt de sector in grote problemen.

Zelfs in de sport veroorzaken de strengere immigratieregels commotie. De voorzitter van de Britse voetbalbond ziet in de brexit een kans om de instroom van Europese voetballers in de Premier League af te remmen en zo de Engelse spelers meer kansen te geven. Dat tot grote woede van de voorzitters van de clubs Stoke City en West Ham United die er juist op aandringen om een uitzondering te maken voor de voetballers. "De Premier League is fantastische reclame voor het land. De spelers verdienen veel en de belasting die ze betalen is kassa voor de staatskas", zegt de voorzitter van West Ham.