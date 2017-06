Tussen soldenperiodes in houden de meeste winkels vaak ook een zogenoemde "mid season sale", een soort uitverkoop in de helft van het seizoen. Daar zijn geen vaste data voor, winkeliers mogen zelf beslissen of en wanneer ze "mid season sales" houden. Dat maakt van "mid season" meteen ook een rekbaar begrip. Voor de voorjaarscollecties kunnen we kortingen vinden in de periode maart-april-mei. Voor de najaarscollecties is dat september-oktober-november.

De kortingen gelden maar voor een klein deel van de collectie en zijn dan ook niet zo uitgebreid als tijdens de "gewone" solden. Het is niet de bedoeling om alle overtollige stock van de hand te doen, dan wel om overgebleven zomer- en winterkleding of kleding voor het tussenseizoen aan te bieden. Raakt het dan niet verkocht, geen probleem, er volgen later nog wel "echte" solden...