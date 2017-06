Gisteren tekenden 17 energieleveranciers op het kabinet van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) een nieuwe versie van de gedragscode voor de energiesector. Volgens Peeters wordt de consumenten hierdoor nog meer beschermd.

Eric Houtman, de Vlaamse ombudsman voor Energie, is niet onverdeeld gelukkig met de nieuwe code. Het meest struikelt hij over de verbrekingsvergoeding, een bedrag dat je betaalt als je een contract stopzet. Bij wet mogen energieleveranciers officieel geen verbrekingsvergoeding meer vragen, toch gebeurt het nog op een meer verdoken manier. Een vaste vergoeding (abonnementskosten) voor een heel jaar aanrekenen terwijl je geen volledig jaar klant was, bijvoorbeeld.

En het blijft ook volgens de nieuwe gedragscode nog mogelijk. De ombudsdienst had geadviseerd om die vaste vergoeding pro rata aan te rekenen volgens de termijn dat je klant was. Dat advies is niet gevolgd. "Er staat zwart op wit dat leveranciers een vast bedrag mogen aanrekenen voor een volledig jaar, terwijl je maar enkele maanden klant geweest bent", zegt Houtman bij "De inspecteur" op Radio 2.

"We vragen ons af wat de wettelijke basis voor die bepaling in de gedragscode is. De leveranciers die dat toch doen, gaan tegen de wet in. Die zegt dat er geen énkele vergoeding mag worden aangerekend als een huishouden of een kmo gebruikmaakt van zijn recht om een contract te beëindigen."

Momenteel rekenen Essent, Octa+ en Mega nog dergelijke jaarvergoedingen aan. "Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik sluit niet uit dat andere leveranciers dat in de toekomst opnieuw gaan doen."

De ombudsdienst heeft geen juridische bevoegdheden, maar "we gaan wel ons standpunt blijven verdedigen en nieuwe adviezen te formuleren. Wij raden consumenten in tussentijd aan om goed uit te kijken als ze willen overstappen naar een andere leverancier, of ze verbrekingsvergoedingen zijn of niet."