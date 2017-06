Bijna 16.000 Belgen op grootste zwarte lijst ter wereld, vaak onterecht

In de database zaten eind 2014 346 mensen uit België in de categorie "terrorisme". Maar volgens De Tijd is niet iedereen op die lijst een terrorist of een terreurverdachte. Mensen die ooit verdacht geweest zijn in een terrorismedossier, maar nooit vervolgd zijn of vrijgesproken zijn, blijven op de lijst staan.

Een opmerkelijke naam is de Liga van Belgische Moslims. Die organisatie roept al jaren op tegen geweld en stelt aanslagen gelijk met barbarisme.Toch krijgt de organisatie het label "terrorisme".

Nochtans levert World-Check in het bewuste bestand niet de minste aanwijzing die de moslimliga linkt aan terreur of zelfs extremisme. Twee van de bronnen waarop de database zich baseert, zijn al offline gehaald en de derde is een artikel uit de krant Le Soir dat helemaal niet verwijst naar terrorisme, maar naar een charter dat de moslimliga ondertekend heeft dat alle moslims oproept om te ijveren voor vrede en welzijn.