Volgens de vakbond volstonden 3M's-investeringen de voorbije jaren in België - meer dan 20 miljoen euro, zij het hoofdzakelijk in de belangrijke site in Zwijndrecht - niet. "Ondanks de winst bekendgemaakt bij de publicatie van de jaarrekeningen en de uitstekende marktperspectieven, heeft het cynisme van de rendabiliteit opnieuw toegeslagen", hekelt de bond.

Ronald Faas van 3M Benelux bevestigt de intentie tot sluiting. De reden is tweevoudig, klinkt het. Enerzijds verschuiven de markt en de fabrieken voor glasafwerking die de fabriek bedient snel naar Azië, een ontwikkeling die al een tijdje bezig is. 3M maakt net bijvoorbeeld de harde slijpmaterialen om de randen van een autoruit glad te polijsten. Ten tweede is er de fabriek zelf. "Jaar op jaar is de fabriek verlieslatend."

De intentie tot sluiting werd donderdagochtend meegedeeld op de ondernemingsraad. "We zullen eerstdaags in gesprek gaan met de personeelsvertegenwoordigers om te kijken of we tot een overeenkomst kunnen komen", aldus Faas.

Volgens de vakbond zal woensdag de procedure volgens de wet-Renault van start gaan. De bond wil ook alternatieven bekijken zoals een overname van de site of hertewerkstelling elders in de groep.

3M is al meer dan 50 jaar actief in België en telt momenteel nog 533 medewerkers in de verkoopvestiging in Diegem en de fabrieken in Zwijndrecht en Nijvel. In Zwijndrecht nabij Antwerpen maakt 3M basismaterialen voor andere Europese 3M-fabrieken, bijvoorbeeld de lijm voor de bekende post-it-briefjes.

3M kondigde donderdag ook aan andere fabrieken in Duitsland, Zweden, Frankrijk (Beauchamps nabij Parijs), het Verenigd Koninkrijk en Italië te willen sluiten. In totaal gaat het om zes fabrieken en 800 bedreigde banen, aldus Kathleen Croes van 3M Benelux. Het bedrijf trekt zich terug uit de activiteiten voor de glasindustrie en rond precisieslijpen.