Steeds minder boter in de wereld, prijs stijgt fors

Enkele jaren geleden zaten we in Europa op een boterberg, maar nu is er zowaar een boterput. De jongste maanden is wereldwijd de vraag naar boter spectaculair toegenomen, maar het aanbod kan niet volgen en de prijs is bijna verdubbeld.

VRT

