De kleine handelszaken registreerden het voorbije jaar 19% meer betalingen voor bedragen onder de tien euro en 33% voor bedragen onder de vijf euro. Specifiek in de kleine voedingszaken, zoals bakkers, beenhouwers en kruideniers, betaalden klanten het afgelopen jaar hun kleine bedragen meer dan ooit met de kaart. Daar is de stijging van het aantal elektronische betalingen nog groter: onder de 10 euro is het aantal Bancontact-handelingen met 28% gestegen, onder de vijf euro waren er 36% meer.

Worldline verwerkte in 2016 maar liefst 1,96 miljard elektronische betaaltransacties, 10% meer dan in 2015. Met 1,394 miljard verrichtingen in 2016, is Bancontact het favoriete betaalmiddel van de Belgen. “De Belgische consument kiest duidelijk meer en meer voor het gemak van elektronisch betalen met Bancontact, zelfs voor de kleinste bedragen”, zegt Kim Van Esbroeck, CEO van Bancontact Company daarover.