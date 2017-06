Jonge starters ontmoeten investeerders op Level Up in Gent

Wie een bedrijf uit de grond stampt, is voortdurend op zoek naar investeerders. Alleen moet je die zien te vinden. Op Level Up in Gent kunnen jonge starters uit de technologiesector zich voorstellen aan grote investeringsfondsen.

VRT

