Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is alles gedaan voor de werkgelegenheid in Brugge. "We hebben binnen de wettelijke mogelijkheden alles gedaan om de werkgelegenheid in Brugge te garanderen. Zowel de samenwerking tussen CAF en Bombardier voor het grote tramcontract als de nieuwe opdracht om de Antwerpse Hermelijntrams bij Bombardier Brugge aan te passen, betekenen nieuwe en concrete perspectieven voor de werknemers."

Directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot benadrukt het grote belang van de bestelling. "Deze aanbesteding van 146 trams is de grootste ooit in de geschiedenis van De Lijn en is broodnodig. De trams zijn een alternatief voor de verkeersdrukte in de grootsteden en vervangen de oude trams. Door onze beslissing uit te stellen, heeft het overleg tussen CAF en Bombardier over een mogelijke samenwerking kansen gekregen."