Apple heeft in het verleden al zelf een aantal zelfrijdende testauto’s gebouwd, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat Apple ze massaal zelf zal gaan produceren, want het bedrijf riep eerder op om samen te werken met andere bedrijven. Om een auto te bouwen is immers veel mechanische knowhow en productiecapaciteit nodig. En die zit bij de traditionele autobouwers.



Apple kan die laatsten helpen om de ingewikkelde technologie te bouwen die nodig is om auto’s vanzelf te laten rijden. “Autonomie is heel spannend voor ons en we zien wel waar het ons brengt qua concrete producten,, maar we zien het als een technologie die heel belangrijk is.”



Cook beseft dat dit een hele uitdaging is: “We zien het als de moeder van de projecten die met artificiële intelligentie werken, maar ook één van de moeilijkste projecten op dat vlak.”