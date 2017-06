Vroeger mocht je als student maar 50 dagen werken. "Maar sinds januari is de regeling rond studentenjobs soepeler geworden", legt Matthias Peeters uit. Hij is manager bij het Antwerpse uitzendbureau Deltaworx, dat gespecialiseerd is in studentenjobs. "Nu mogen studenten 475 uur werken. Bovendien verloor je vroeger een hele dag, ook al had je bijvoorbeeld maar 3 of 4 uur gewerkt. Nu verlies je alleen het aantal gewerkte uren." En dat is veel voordeliger voor studenten.