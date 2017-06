Voortaan kan je in het buitenland dus bellen, sms'en of surfen alsof je thuis bent. Bij Orange vallen de roamingkosten voor de klanten morgen weg, Proximus volgt maandag, bij Telenet en Base is dat donderdag het geval. Klanten bij Scarlet en Mobile Vikings betalen nu al geen roamingkosten meer.

"Roaming like at home" geldt in de hele Europese Unie, inclusief de eilanden die bij een lidstaat horen. Met drie andere landen is een overeenkomst gesloten: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Zwitserland en Turkije doen niet mee. Het Verenigd Koninkrijk voorlopig nog wel.

