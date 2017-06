In 2016 verwerkte de Belgische zuivelindustrie bijna 4,5 miljard liter melk, 10 procent meer dan in 2015. In tien jaar tijd gaat het volgens de BCZ om een groei van 45 procent. In 2006 verwerkte de Belgische zuivelindustrie nog ongeveer 3,1 miljard liter.

In tien jaar tijd groeide de omzet met 33 procent, van 3,741 miljard euro in 2006 naar 4,987 miljard euro in 2016. In vergelijking met 2015 bleef de omzet in 2016 wel min of meer stabiel (+0,3 procent). De rechtstreekse tewerkstelling in de zuivelindustrie nam op jaarbasis licht toe (+1,7 procent naar 5.715 personen in 2016).

De zuivelindustrie is gematigd positief over 2017, maar voorzichtigheid blijft geboden, aldus nog de confederatie. "De melkleveringen mogen groeien, maar met mate. De hoge prijzen voor boter kunnen leiden tot vraaguitval."