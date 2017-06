Zowel in de privé-sector als bij de overheid kunnen werknemers ook thematisch verlof opnemen voor de opvoeding van hun jonge kinderen (ouderschapsverlof), of om voor een zwaar of terminaal ziek familielid te zorgen (verlof voor medische bijstand of palliatief verlof). Wie voltijds thematisch verlof opneemt, krijgt altijd een even hoge uitkering als vroeger. Maar wie dat vier vijfde of halftijds doet, krijgt in een aantal gevallen minder. Dat geldt meer bepaald voor wie ouder is dan 50 en vanaf 1 juni thematisch verlof begint op te nemen. Voor hen liggen de uitkeringen bijna 60 tot 120 euro per maand lager.