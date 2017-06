De voorbije maanden was de beurskoers van Banco Popular gekelderd en bij de laatste notering op de beurs van Madrid was dat aandeel nog slechts 32 cent waard. De crisis had tot onrust geleid bij andere Spaanse banken en had de aandacht getrokken van de Europese Centrale Bank (ECB).

De crisis is nu bezworen: Banco Santander -de grootste bank in Spanje- neemt Banco Popular over voor een symbolische euro en tegelijk dus ook die portefeuille vastgoedkredieten. Santander zou voor zeven miljard euro nieuwe aandelen uitgeven om de buffer te versterken. Voor de spaarders van Banco Popular verandert er niets.

Het is de eerste keer dat een bankencrisis in de eurozone wordt opgelost volgens de nieuwe Europese regels. Daarbij treedt de ECB op als waakhond en kan die banken die omver dreigen te vallen, gecontroleerd ontmantelen. Dat is dus nu gelukt zonder dat de overheden of de belastingbetalers daarvoor moeten opdraaien, zoals bij de vorige financiële crisis nog wel het geval was.