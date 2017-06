De groep Ferrero was van mening dat de reclamecampagne van Delhaize voor de eigen chocopasta leugenachtig en misleidend was en zijn huismerk, Nutella, benadeelde. De negende kamer van het hof van beroep van Brussel beveelt nu een stopzetting van de campagne, op straffe van 25.000 euro per inbreuk.

Eind 2015 had de handelsrechtbank van Brussel Delhaize over de hele lijn in het gelijk gesteld, maar Ferrero ging in beroep. Volgens de chocoladefabrikant heeft Delhaize leugenachtige uitspraken gedaan over de gevolgen voor het milieu en over de voedingswaarde van de choco van Delhaize die zonder palmolie wordt gemaakt. De Nutella-pasta van Ferrero bevat wel palmolie.