Volgens Eurostat waren er in april 15,04 miljoen mensen op zoek naar werk in de eurozone. Dat waren er ruim anderhalf miljoen minder dan in april vorig jaar.

In de hele Europese Unie waren er vorige maand 19,12 miljoen werklozen, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 7,8 procent. Dat is het laagste peil sinds december 2008.

Gelinkt aan economische groei, gaat de werkloosheid in vele landen momenteel in dalende lijn. Zo meldde Italië een werkloosheidsgraad van 11,1 procent in april, het laagste niveau sinds september 2012. In Duitsland, de grootste economie van de eurozone, was er voor mei sprake van een laagterecord van 5,7 procent.

In België stond de werkloosheidsgraad in april op 6,8 procent, het laagste peil sinds april 2011 volgens de Eurostat-gegevens.