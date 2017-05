Ondanks de sterke omzetgroei van 9,7 procent tot 726 miljoen euro kon de bewakingssector vorig jaar de vruchten nog niet echt plukken, want de winst daalde van 3,5 procent in 2015 tot 3,4 procent afgelopen jaar. "Door de toegenomen vraag na de gebeurtenissen in Parijs en Brussel werden we genoodzaakt om meer te investeren in aanwervingen, opleidingen, materiaal en vooral overuren. Dat heeft de winst vorig jaar gedrukt", zegt voorzitter Danny Van Dormael.

Toch kan de bewakingssector terugblikken op een "goed jaar". "Dat geldt niet alleen voor de cijfers. We stellen eveneens vast dat het respect voor de sector is gestegen omdat we bewezen hebben dat we er ook staan op crisismomenten", aldus Van Dormael.

Door de toegenomen vraag naar bewaking, steeg ook de nood aan meer personeel. Er kwamen bij de BVBO aangesloten bewakingsbedrijven, goed voor 90 procent van de sector, 1.297 voltijdse jobs bij (+10,2 procent).

In totaal stelde de sector in 2016 14.060 mensen te werk. Meer dan 30 procent is trouwens ouder dan 45 jaar. De bewakingssector is een belangrijker aanwerver van 45-plussers en laaggeschoolden.