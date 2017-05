Japanse autobouwer experimenteert met "vliegende auto"

Het project staat nog in zeer kleine kinderschoenen, en voorlopig oogt het dus nog weinig spectaculair. Maar de term spreekt tot de verbeelding, wat de beste motor is voor snel resultaat, zeker in de autowereld. De Toyota-groep wil er ook vaart achter zetten: er wordt de komende drie jaar naar verluidt een budget van 42,5 miljoen yen, of 3,4 miljoen euro, voor uitgetrokken.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Japanse autobouwer experimenteert met "vliegende auto"

Het project staat nog in zeer kleine kinderschoenen, en voorlopig oogt het dus nog weinig spectaculair. Maar de term spreekt tot de verbeelding, wat de beste motor is voor snel resultaat, zeker in de autowereld. De Toyota-groep wil er ook vaart achter zetten: er wordt de komende drie jaar naar verluidt een budget van 42,5 miljoen yen, of 3,4 miljoen euro, voor uitgetrokken.