Dat is deels te verklaren door de verkoop van Punch Powertrain in Sint-Truiden aan de Chinese groep YinYi, maar dat gebeurde wel met de garantie van een lokale verankering en verdere groei van de tewerkstelling in Limburg. Volgens LRM is de verkoop van Punch Powertrain "de meest succesvolle deal in haar bestaan".

Los daarvan heeft de LRM vorig jaar 59 miljoen euro geïnvesteerd in 89 dossiers. In totaal heeft de LRM 120 bedrijven in portefeuille waar samen 12.183 mensen werken.

CEO Stijn Bijnens zegt dat Limburg nu een succesvolle regio is geworden, één die het vertrek van Philips en Ford heeft kunnen doorstaan. Hij wil verder bouwen op de nabijheid van Duitsland als economische motor voor Limburg en mikt op windmolen- en zonneparken.