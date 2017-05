Voor het programma "De Vrije Markt" deden we een steekproef: We vroegen aan een jong kinderloos koppel hoeveel ze betaalden voor elektriciteit en gas? Dat bleek bijna 84 euro per maand te zijn, of maar liefst 1.005 euro per jaar. Een stevige hap uit het budget.

Op zoek naar een goedkoper alternatief schreven ze zich in voor een groepsaankoop, georganiseerd door de coöperatieve onderneming Samen Sterker. Zij werken samen met het platform iChoosr dat groepsaankopen voor onder meer energie begeleidt.

Vorig jaar stapten maar liefst 123.441 gezinnen via dit platform over naar een andere energieleverancier. Een groot voordeel van zo’n groepsaankoop is dat iChoosr alle papierwerk zelf doet, als gezin moet men alleen het nieuwe contract ondertekenen.