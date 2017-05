Volgens Colle komt de transactietaks ook nog eens bovenop tal van nieuwe administratieve plichten en lasten, zoals de nieuwe internationale Solvency III-regelgeving en de invoering van een premietaks van 2 procent in 2012. Daarnaast verdwenen de afgelopen jaren bij de verzekeraars ook al bijna 2.000 banen door de digitalisering en de lage rente, die de rendementen fors onder druk zet.

"Daarom zeggen wij nu ook: genoeg is genoeg, trop is teveel", aldus Colle. Hij realiseert zich dat het van tafel halen van de volledige transactietaks niet haalbaar is, maar hij wil nog wel proberen de nieuwe belasting niet van kracht te laten zijn op de verplichte dekkingsactiva.

Een bijkomend probleem voor België is ook dat pensioenfondsen wel vrijgesteld zullen zijn van de transactietaks. Bijvoorbeeld in Nederland zijn de meeste aanvullende pensioenen belegd in dit soort aparte fondsen.

In België is echter 99 procent van de aanvullende pensioenen, de zogeheten tweede pijler, verzekerd via groepsverzekeringen. Die zijn in het voorstel niet vrijgesteld van de transactietaks. Het voorstel moet volgende week dinsdag worden goedgekeurd. Naast België, Duitsland en Frankrijk willen ook Ierland, Spanje, Portugal, Griekenland, Oostenrijk, Slovakije en Slovenië de belasting invoeren.