De VREG, de Vlaamse energieregulator, heeft op vraag van de Vlaamse regering een kosten-batenanalyse gemaakt over de invoering van zogenoemde slimme meters. Dat zijn digitale toestellen waarmee gebruikers op elk moment hun verbruik van gas en/of elektriciteit kunnen volgen. De toestellen kunnen ook vanop afstand worden gelezen door de netbeheerders (Eandis en Infrax), waardoor het overbodig wordt personeel op pad te sturen om de meterstand op te nemen.

De Vlaamse regering wil deze slimme meters geleidelijk aan invoeren vanaf 2019. Ze wou wel eerst een analyse van de VREG en die is nu dus klaar. De VREG raamt de winst voor de samenleving op 336 miljoen euro bij een uitrol over 20 jaar, of 393 miljoen euro bij een versnelde uitrol over 10 jaar. Maar dat tweede scenario is minder waarschijnlijk.

De VREG stelt, net zoals de Vlaamse regering, voor om de uitrol te beginnen bij eigenaars met zonnepanelen, en bij mensen met een budgetmeter. Die groepen zouden al vanaf 2019 overstappen. De overige gezinnen, en de bedrijven, zouden over een periode van 15 jaar geleidelijk aan overschakelen, vanaf 2024. Dat zou dan gebeuren op het moment dat ze aan nieuwbouw of renovatie doen, of op het moment dat de meter vervangen moet worden.