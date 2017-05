Peeters wijst erop dat de e-commerce en de bouwsector zware concurrentie krijgen uit het buitenland. Daarom is zeker in die twee sectoren een loonlastenverlaging nodig, luidt het.

"Er is nog steeds een belangrijk loonkostenverschil met Nederland, wat e-commerce betreft 17 procent", zegt Peeters. "En de bouw heeft natuurlijk met andere problemen te maken, zoals de concurrentie met Oost-Europese landen. Daarom dat ik al een tijdje bezig ben om te kijken of we iets extra kunnen doen voor die sectoren. Het grote voordeel is dat zowel de werkgevers als de vakbonden daarvoor pleiten."

In De Tijd spreekt Peeters van een "taxshift-bis". Lastenverlagingen voor specifieke sectoren zijn in principe niet toegelaten door Europa. Het zal dus niet eenvoudig zijn, erkent de minister. "Een van de technische moeilijkheden is om dat uit te voeren conform de Europese regels, omdat Europa nogal vrij snel over staatssteun spreekt als men voor bepaalde sectoren iets extra doet."

N-VA-vicepremier Jan Jambon zegt dat er wel extra besparingen nodig zullen zijn om de loonlastenverlaging te betalen. En Open VLD-vicepremier Alexander De Croo vreest dat een loonlastenverlaging niet volstaat. Hij zegt dat ook een soepeler arbeidsmarkt noodzakelijk is.