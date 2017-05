De beleggers zijn verontrust door de voortdurende schandalen en politieke rellen in en rond de Amerikaanse regering. Sinds die eind januari aan de macht kwam, is het nog geen dag zonder controverse geweest in Washington.

Gisteren bereikte dat zelfs meer dan één hoogtepunt met het al dan niet lekken gevoelige informatie door president Trump aan de Russen en een memo waaruit zou blijken dat de president de FBI onder druk had gezet om een onderzoek naar een voormalige veiligheidsadviseur stop te zetten.

Nochtans waren de beurzen sinds de verkiezing van Trump in november vorig jaar fors gestegen. Ze keken uit naar diens beloften om de economie een duwtje in de rug te geven.

Het geduld daarmee is nu blijkbaar op. "Niemand spreekt nu nog over fiscale steunmaatregelen, over de verlaging van de bedrijfsbelasting of over de deregulering van de bankensector", zei strateeg Max Kettner van Commerzbank vandaag aan onze collega's van Bloomberg. Het waren net die kiesbeloften van Trump waar de beleggers naar uit keken.

In de plaats daarvan krijgen ze politieke instabiliteit in de VS nu de ene controverse na de andere opduikt rond president Trump en sommigen zelfs overwegen om die tot ontslag te dwingen.

Hoe dan ook konden de beursbomen ook niet tot in de hemel blijven groeien en het was wellicht wachten tot om het even welk excuus om een correctie door te voeren. Of dat nu heibel over de Russen of over een onderzoek van het FBI is, maakt voor de beleggers dan niet zo veel uit.