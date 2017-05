In 2014 lagen de gemiddelde lonen nog 140 euro bruto per maand of 4,3 procent lager. De gemiddelde loonstijging is bijna volledig het gevolg van indexaanpassingen en barema-verhogingen of hogere salarissen door een langer dienstverband. Werkgevers hebben de afgelopen jaren nauwelijks opslag gegeven.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie houdt een werknemer van een salaris van 3.401 euro per maand bruto tussen de 2.074 en 2.204 euro netto over. Van alle werknemers heeft 95 procent recht op extra voordelen, zoals een hospitalisatieverzekering. Daarop kan 65 procent van de personeelsleden een beroep doen. Drie op de vier werknemers krijgen verder een eindejaarspremie of zogeheten veertiende maand. Iets meer dan vier op de tien Belgische werknemers (43 procent) heeft ook een bedrijfswagen.

De startende werknemer verdient gemiddeld 2.369 euro bruto per maand. Over de hele linie krijgt een personeelslid in de horeca 2.676 euro bruto per maand. In de best betalende categorie (banken, chemie en farma) is het salaris gemiddeld 4.279 euro per maand.