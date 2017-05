Over de wet-Major werd jarenlang onderhandeld tussen België en Europa. De wet stelt dat enkel erkende havenarbeiders arbeid mogen verrichten in havengebieden. Dat kon niet volgens de Europese Commissie, die de markt wil liberaliseren. In maart 2014 stuurde de Commissie de regering een ingebrekestelling die tot een veroordeling voor het Europese Hof van Justitie kon leiden.

Om dat te voorkomen, bereikten vicepremier Kris Peeters (CD&V) en de sociale partners begin 2016 een compromis over de modernisering van de wet-Major. In een referendum over het akkoord stemde 85 procent van de havenarbeiders voor. Eind 2016 liet ook de Europese commissaris voor Vervoer weten dat ze achter de wijzigingen stond. En nu is de procedure dus officieel ten einde.

De opvallendste wijziging aan de wet is dat erkende havenarbeiders ook buiten de vaste "havenpool" kunnen worden aangetrokken. Dat betekent dat havenbedrijven nu ook via interimkantoren en rekruteringsbureaus kunnen werken. De erkenning van de havenarbeiders -een doorn in het oog van werkgevers zoals Fernand Huts van Katoen Natie- blijft wel behouden. Bedrijven moeten dus verplicht met erkende havenarbeiders werken. Lees hier meer over de wet-Major.