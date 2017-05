"Volvo Car Gent zal de Volvo V60 overnemen tot het huidige model vervangen wordt", zegt fabrieksmanager Eric Van Landeghem. "Op jaarbasis gaat het om volumes tussen de 20.000 en 30.000 auto's." De V60 zal dus de volledige levenscyclus uitdoen in Gent, minstens ook nog in 2018, en alle varianten voor de hele wereld zullen in Gent gebouwd worden.

Met de bouw van de hybride V60, dus een model met zowel een verbrandingsmotor (diesel) als een elektromotor, wordt Volvo Car Gent de eerste Belgische autofabriek met een hybride variant in het gamma. Het personeel kreeg extra opleiding om het nieuwe model te bouwen."De komst van de Volvo V60 is een goede zaak voor onze volumes", aldus fabrieksmanager Van Landeghem. "Dat we daarmee kennis opdoen over het bouwen van hybride modellen, is een belangrijk pluspunt." In de XC40 reeks is ook een hybride variant gepland.