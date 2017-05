Kris Peeters was dit weekend aanwezig bij het vertrek van de eerste trein tussen Daqing en Zeebrugge, zo liet hij weten op de sociaalnetwerksite Facebook. Hij bracht ook een bezoek aan de Volvo-fabriek in Daqing. Volvo, eigendom van het Chinese Geely, heeft ook een productievestiging in Gent.

De eerste trein vanuit China wordt op 26 juni in Zeebrugge verwacht, luidt het bij de haven. "In een eerste fase wordt er gemikt op drie treinen per week, met op elke trein plaats voor 123 auto's per trein", vult haventopman Coens aan. De nieuwe wagens, van het model S90, worden vervoerd in containers. De haven is nog op zoek naar retourlading om de treinen op de terugweg naar China mee te vullen.

De treinreis zou een twintigtal dagen duren, al kan dat volgens Coens in het begin wat langer zijn. Volgens het Chinese persagentschap Xinhua spoort de trein door Rusland, Wit-Rusland, Polen en Duitsland richting Zeebrugge. Vanuit de Belgische haven zullen de auto's verder worden verdeeld.