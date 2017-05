In Frankrijk en Duitsland mag booking.com hotels niet langer van hotels eisen dat ze op de website altijd de goedkoopste prijzen aanbieden. Op hun eigen websites mogen Franse en Duitse hotels goedkopere logementen aanbieden.

Niet zo in België, en dat vindt Horeca Vlaanderen niet ok. “Hierdoor kan de consument niet altijd genieten van het best mogelijke aanbod”, klaagt de hotelsector. Horeca Vlaanderen beroept zich op een beslissing van de Europese Commissie over internetwinkel Amazon. De Commissie heeft beslist dat verdelers van e-books buiten Amazon lagere prijzen mogen hanteren. Horeca Vlaanderen wil die logica doortrekken naar booking.com.