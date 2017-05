Groepsaankopen zijn een belangrijk element geworden op de energiemarkt. Het gaat per jaar om tienduizenden mensen die via zo'n groepsaankoop veranderen van leverancier voor gas en/of elektriciteit. Die leveranciers hebben een dubbele houding ten opzichte van groepsaankopen: enerzijds kunnen ze zo nieuwe klanten aantrekken, maar aan de andere kant zetten die aankopen druk op de winstmarge. Het grootste deel van de winst gaat dan naar het platform dat de groepsaankoop organiseert.

De energieleveranciers vragen nu gelijke regels voor iedereen, bijvoorbeeld over transparantie. "In elk geval zijn de eisen op het vlak van transparantie anders en veel soepeler dan bij ons, onder meer over wat aangeboden wordt qua contracten", Marc Van den Bosch van de federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven. "Dat is niet eerlijk. Wij denken dat iedere tussenpersoon die op de energiemarkt rechtstreeks in contact komt met de klant aan dezelfde eisen zou moeten voldoen.