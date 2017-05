Vicky* werkt in de uitzendsector. De verhalen die ze in het interimkantoor te horen krijgt, zijn vaak zo schrijnend dat ze die ‘s avonds mee naar huis neemt. Zo had ze dit jaar bijvoorbeeld een arbeidskracht over de vloer die 500 dagen met dagcontracten gewerkt had. Daarna werd de werknemer bedankt voor bewezen diensten, maar werd de samenwerking stopgezet. Medewerkers met een interimcontract zijn minder goed beschermd tegen ontslag dan vaste werknemers, ook al doen ze hun job naar behoren.

(*Vicky is een schuilnaam.)