De laatste vlucht van Air Cargo Global op de luchthaven van Zaventem is eerder deze week al opgestegen. Air Cargo Global was met twee Boeing 747-vrachtvliegtuigen actief op Brussels Airport. Die activiteiten verhuizen in grote mate naar Amsterdam en Praag. De maatschappij haalt de aanhoudende onzekerheid over de geluidsnormen en de mogelijke boetes aan als reden voor haar vertrek.

"Bij Air Cargo Global horen we dat het niet langer mogelijk is om aan de regels te voldoen, en tegelijk rendabel te blijven", zegt Kasper De Mol van de belangenvereniging van vrachtluchtmaatchappijen daarover. "Ze kiezen ervoor om niet ons land te blijven, maar naar het buitenland te vertrekken."

Eerder hebben een Saudische en een Chinese vrachtmaatschappij al aangekondigd dat ze Zaventem voortaan links laten liggen. Air Cargo Global volgt nu hun voorbeeld, en Brussels Airport vreest dat nog meer vrachtmaatschappijen hun voorbeeld zullen volgen.

De Brusselse regering heeft eind april beslist om de aangekondigde strengere geluidsnormen boven Brussel effectief toe te passen. Omdat de inning van de nieuwe boetes tot twee jaar kan duren, is er extra tijd om tot een structurele oplossing te komen in het dossier van de geluidsnormen. In dat dossier heeft de Vlaamse regering intussen al twee keer een belangenconflict ingediend.