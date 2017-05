Volgens de vakbonden is de toestand bij DHL nog maar het topje van de ijsberg. "Dit kan natuurlijk niet", aldus Peeters. "Ik heb een aantal acties ondernomen. Ten eerste een opsporingsonderzoek door de administratie werkgelegenheid naar DHL en de andere bedrijven. Wat is daar effectief gaande?"

Daarnaast wil minister Peeters de sociale partners en de inspectie op zijn kabinet uitnodigen voor een gesprek. "Er is namelijk een cao waar men aan zelfregulering doet. Dat wil zeggen dat de sector is overeengekomen om alles zelf te controleren, maar dat blijkt niet te lukken." Kris Peeters wil ook nagaan of de arbeidsinspectie niet "meer actief" kan gemaakt worden, waarbij de inspectie niet wacht op een klacht.

DHL Aviation is intussen zelf een intern onderzoek gestart, maar het bedrijf zegt dat ze de wet strikt volgen. "Waarvan akte", reageert minister Peeters. "Het is nu belangrijk dat alles wordt onderzocht. Wanneer bevestigd wordt wat in de reportage is getoond, moet zeer snel opgetreden worden. De inspectie zal dan heel duidelijk maken dat dit niet kan en dat er boetes zullen opgelegd worden. Dit is zo mensonterend, dit kan niet aanvaard worden."

Staatssecretaris voor Socialefraude-bestrijding Philippe De Backer (Open VLD) stelt dat de reportage van "Pano" aantoont dat de zelfcontrole in de sector "te wensen overlaat".