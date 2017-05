DHL Aviation start intern onderzoek naar mogelijk misbruik met dagcontracten

De arbeiders durven geen klacht in te dienen omdat ze hun baan niet willen kwijtraken, zegt ook Philippe Vandenbroeck van de Arbeidsinspectie.

"Probleem is in die sector, wij krijgen geen klachten. De mensen zoeken een job, hechten zich vast aan een strohalm om toch maar iets te hebben. Ze durven niet reclameren, zijn overgeleverd aan de vraag, krijgen een contract of geen contract."

"Vrijdagavond weten ze niet of ze maandag kunnen beginnen. In die omstandigheden is gevaar voor manipulatie en willekeur niet van die werknemers niet veraf."