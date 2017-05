De vakbonden van Bombardier Brugge zijn vandaag ontvangen op het kabinet van federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) en Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) waren aanwezig op de vergadering. Vorige week kondigde de Europese directie van Bombardier aan dat 200 banen bedreigd zijn, waarvan 160 vaste medewerkers.

"Bombardier zegt dat ze met overcapaciteit zitten en dat de fabriek in Brugge 10 miljoen euro per jaar te veel kost", aldus Bourgeois. "Ze degraderen Brugge tot een bijhuis, terwijl de leidende vestiging in de Franse gemeente Crespin komt. Een van de redenen die ze aanhalen, is het grote verschil in loonkost tussen Frankrijk en België. Het is niet dat de productie naar India of Zuidoost-Azië verhuist, maar wel naar een buurland. Dat maakt de zaak bitter, want wij hebben schitterende goed geschoolde mensen die een hoge arbeidsproductiviteit hebben."

Bourgeois hoopt dat het banenverlies na sociaal overleg nog zal worden beperkt. Er komt een tewerkstellingscel om getroffen werknemers naar een nieuwe baan te begeleiden, zo kondigde hij aan. De minister-president hoopt dat de fabriek niet ten dode is opgeschreven.