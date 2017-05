Voor jongeren tussen 15 en 24 jaar wordt een vaste baan vinden steeds moeilijker. In 2006 werkten 3 op de 10 jongeren met een tijdelijk contract. Sindsdien is dat gestegen naar 4 op de 10. 43,8 procent om precies te zijn. Zo’n significante stijging wordt niet vastgesteld bij de oudere werknemers.

Relatief gezien werken Belgische jongeren toch minder met interimcontracten dan hun leeftijdsgenoten in de buurlanden, want daar werkt meer dan de helft van de jongeren met een tijdelijk contract: Frankrijk is koploper met 58,6 procent, Daarna volgen de Nederlandse jongeren met 55,6 procent en in Duitsland moet 53,2 procent van de jongeren het stellen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Opvallend zijn wel de verschillende tendensen: in Duitsland daalt het aantal tijdelijke contracten terwijl er in Frankrijk een toename werd vastgesteld. Wat er in België gebeurt, lijkt dus op een inhaalbeweging in vergelijking met onze buurlanden.