Vorig jaar raakten werkgevers en vakbonden het eens over vier basiscriteria die moeten uitmaken of een beroep als "zwaar" bestempeld kan worden. Het gaat om de fysieke zwaarte van de job, de mentale of emotionele druk, het veiligheidsrisico en de werkorganisatie. Maar over de concrete uitwerking van de criteria was er helemaal geen eensgezindheid.

De drie grote vakbonden ACV, ABVV en ACLVB werkten samen de vier basiscriteria uit tot bijna 100 deelcriteria. Het basiscriterium "veiligheidsrisico" valt bijvoorbeeld uiteen in acht criteria: hoogtewerk, ondergronds werk, werk onder water, werk in publiek transport, werk met vuur, werk met nationale risico's (zoals nucleaire veiligheid), werk in isolatie en werk onder grote alertheid.

De bonden hebben hun voorstel vandaag op tafel gelegd tijdens de vergadering van het Nationaal Pensioencomité. Daarin zijn behalve de bonden ook de werkgevers en de federale overheid vertegenwoordigd.

De werkgeversorganisaties zien het voorstel van de vakbonden niet zitten. "Wij hebben nog altijd de voorkeur voor een individuele benadering waarbij je op individuele basis een onderzoek voert om na te gaan of die persoon die aangeeft dat het genoeg is geweest, nog kan werken. Dat lijkt ons de meest rechtvaardige oplossing", zegt Caroline Deiteren van Unizo. De werkgevers vrezen ook dat de aanpak van de bonden veel administratieve rompslomp zal teweegbrengen.