"Tot woensdagochtend 9.30 uur zal er al zeker niet gewerkt worden. Dan hebben we opnieuw een personeelsvergadering waarbij we het personeel zullen inlichten over onze ontmoeting op het kabinet van minister Peeters", aldus Bogaert. De kans dat het werk dan hervat zal worden, hangt af van de uitkomst van het overleg. Als het aantal ontslagen niet kan terug gedrongen worden, of er geen ander nieuws uit de bus, komt zullen de acties wellicht voort gezet worden.

"De mensen hebben afgelopen weekend alles een beetje kunnen laten bezinken, maar verwerkt is het zeker niet, zeker voor de mensen op de getroffen afdelingen. Voor hen is het heel hard", aldus Bakker.

Vorige week kondigde de Europese directie van de Canadese groep aan dat 200 banen bedreigd zijn, waarvan 160 vaste medewerkers. Bombardier wil onder meer de ruwbouwafdeling sluiten en de leiding van de Brugse site overdragen aan het Franse Crespin.