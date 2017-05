Startkapitaal vinden is in ons land geen probleem, zegt Van Overtveldt. "Wie een goed idee heeft, vindt altijd wel enkele duizenden euro’s om iets op te starten. Maar van zodra starters naar een volgende fase willen doorgroeien, hebben ze behoefte aan meer geld. En daar wringt het."

Van Overtveldt was onlangs in New York, in de Verenigde Staten. Hij stelde vast dat daar Belgische bedrijven zijn omdat ze er wél toegang hebben tot kapitaal. "Dat is jammer. Daardoor gaan in België jobs en technologische kennis verloren. De meeste jobs worden niet gecreëerd in de opstartfase, maar in de doorgroeifase."

Hij wil samen met de privésector vermijden dat nog meer bedrijven ons land verlaten op zoek naar groeikapitaal. Volgens hem zijn er al twee fondsen op komst: privéfondsen die genoeg omvang zullen hebben om meerdere bedrijven tegelijk te ondersteunen. "Fondsen van zo'n 300 miljoen euro kunnen verschillende projecten van een paar miljoen beter verwerken", stelt Van Overtveldt.

De overheid is niet van plan geld in die fondsen te pompen, maar kan bijvoorbeeld wel een fiscale stimulans geven.