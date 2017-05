Een laatste belangrijke factor die de koers van de bitcoin aantrekt, is te zoeken in de VS. De Amerikaanse beurswaakhond SEC zou overwegen om beleggingsfondsen in bitcoins toch toe te laten, nadat ze dat eerder dit jaar nog hadden geweigerd.

Maar er blijven toch nog veel vragen. Institutionele beleggers blijven nog ver weg van de virtuele munten omdat de waarde munt op geen enkele manier door iets gedekt wordt. Daardoor kan de waarde van de munt plots diep vallen, zoals in het verleden al is gebeurd.

Bitcoin is de bekendste en belangrijkste virtuele munt, maar is lang niet de enige. Daarnaast bestaan er ook de litecoin en de ether. Beide munten zijn de afgelopen maanden ook enorm in waarde gestegen. Was de ether begin dit jaar nog 8 dollar waard, dan is ze nu ruim het tienvoudige waard. De waarde van de litecoin is in dezelfde periode bijna verzesvoudigd: van 4 naar 25 dollar.