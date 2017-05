Na onderzoek door lokale wijnbouwfederaties blijkt dat de opbrengst dit jaar 30% lager zou uitvallen dan vorig jaar. Toen was er wel een erg hoge opbrengst met 5,7 miljoen hectare, de hoogste sinds 2009.

In totaal zouden 60.000 hectare wijngaarden getroffen zijn door de vorstschade. De verliezen zijn echter niet algemeen. Vooral de regio's Margaux, Saint-Emilion en Lalande-de-Pomerol zouden getroffen zijn. In de streek van de Sauternes zou tot de helft van de opbrengst verloren zijn.

De schade is des ter groter omdat er voor de vorstnachten een warmere periode dan normaal was. Daardoor was de bloei er ook veel vroeger begonnen en daarvan is nu een groot deel verloren.